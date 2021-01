"Sa vina Barcelona!" Victoria impotriva Realului din Cupa Regelui le-a dat aripi! Jucatorii de la Alcoyano si-au ales urmatoarea victima

Alcoyano, echipa din liga a treia a Spaniei, a eliminat-o pe Real Madrid din 16-imile Cupei Regelui.

Dupa umilinta pe care le-au provocat-o 'galacticilor', jucatorii de la Alcoyano isi doresc sa mai faca o victima. Portarul, care s-a opus victoriei celor de la Real Madrid prin 10 parade, spera ca in optimi sa joace impotriva Barcelonei.

"As fi fost foarte incantat sa joc impotriva Celtei Vigo, un club pentru care am o afectiune aparte, dar nu se poate, asa ca mi-as dori-o pe Barcelona in optimi", a declarat Jose Juan Figueras, potrivit Mundo Deportivo.

Alcoyano este un club din regiunea Valencia care are un buget de doar 700.000 de euro, dar care a reusit sa produca o surpriza uriasa in fata Realului, al carui buget este de 500 de milioane de euro pe sezon.