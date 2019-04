EXPLICATIA lui "El Loco" Bielsa pentru momentul incredibil de astazi: le-a ordonat jucatorilor sai sa ii lase pe adversari sa marcheze, iar Leeds a ratat promovarea directa

Leeds United a pierdut matematic promovarea directa. Singura sansa pentru formatia lui Marcelo Bielsa este acum data de Play Off-ul de promovare din Championship.

Leeds United a facut 1-1 cu Aston Villa, pe teren propriu, si a ratat sansa de a mai spera la promovarea directa in Premier League. Norwich si Sheffield United vor juca in prima liga engleza din sezonul viitor. Leeds mai are o sansa prin intermediul Play Off-ului de promovare.

Leeds si Aston Villa au incheiat la egalitate dupa un meci nebun, in finalul caruia Marcelo Bielsa le-a ordonat jucatorilor sai sa ii lase pe adversari sa dea gol.

Leeds a marcat in minutul 72, la o faza la care un jucator de la Villa era intins pe gazon, iar colegii sai au cerut ca mingea sa fie data in afara terenului. Imediat s-a iscat o bataie generala. Dupa 5 minute, la reluarea jocului, Bielsa le-a spus jucatorilor sa stea pe loc pentru ca adversarii sa marcheze.

Reactia lui Marcelo Bielsa



Marcelo Bielsa a vorbit la finalul partidei, spunand ca gestul a fost unul normal.

"Fotbalul englez e recunoscut pentru fair-play. Le-am dat golul înapoi", a fost prima reactie a lui Marcelo Bielsa.