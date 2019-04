IN-CRE-DI-BIL!!! Nebunul Bielsa le-a ordonat jucatorilor sai sa-i lase pe adversari sa dea gol, iar Leeds a pierdut matematic sansa de a promova direct in Premier League. VIDEO

Norwich City a promovat matematic in Premier League dupa 2-1 cu West Bromwich, iar Sheffield United a aflat si ea ca a promovat astazi, dupa Leeds 1-1 Aston Villa. Daca Leeds castiga cu Villa, lupta pentru locul 2 ar fi continuat, desi cei de la Sheffield aveau un avantaj mare: 6 puncte avans si 13 goluri avans la golevaraj fata de Leeds.

Finalul meciului Leeds - Aston Villa, disputat astazi, a fost unul incredibil! Cele doua echipe au incheiat la egalitate, scor 1-1.

In minutul 72, gazdele au deschis scorul pe Elland Road, la o faza la care oaspetii au luat foc. La faza respectiva, un jucator de la Villa a fost faultat la centrul terenului si s-a accidentat. Cei de la Villa au cerut ca mingea sa fie trimisa in afara terenului, dar balonul a ajuns la Klich, care a luat actiunea pe cont propriu si a marcat.

Un fundas de la Villa a sarit imediat sa-l bata pe Klich, iar in careu s-a iscat un meleu!

Timp de 5 minute jucatorii si staffurile celor doua echipe s-au certat.

Marcelo Bielsa, cunoscut sub numele de "El Loco", antrenorul lui Leeds, a decis ca ar fi fair play ca jucatorii sai sa ii lase pe oaspeti sa marcheze. El a dat ordin ca fotbalistii sa stea pe loc, iar Villa a egalat!

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it ????

Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! ????

 pic.twitter.com/hzoiH4oRBR