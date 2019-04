Prima echipa promovata matematic in Premier League: lovitura de peste 100.000.000 euro! Echipa de pe locul 2 e si ea 90% promovata!

Se stie numele primei echipe promovate matematic din Championship in Premier League!

Norwich City este prima formatie promovata matematic in Premier League. Formatia galben-verde, care traverseaza o perioada cu probleme financiare, a dat lovitura de peste 100.000.000 de euro. Formatiile care promoveaza in Premier League incaseaza o avere!

Norwich a batut-o aseara cu 2-1 pe Blackburn in etapa a 45-a a ligii a doua din Anglia si a acumulat 91 de puncte. In acest moment, distanta fata de Leeds, ocupanta locului 3, este de 9 puncte, iar maximul de puncte pe care formatia lui Marcelo Bielsa il mai poate castiga este de 6.

La Norwich evolueaza fundasul dreapta Ivo Pinto, fost la CFR Cluj.

Galben-verzii revin in Premier League dupa 3 ani.

"E un miracol ca am reusit sa promovam in aceste circumstante, cu presiunea financiara pe care am avut-o si cu un lot tanar. A fost un efort imens, dar baietii au fost foarte curajosi", a spus managerul Daniel Farke.

Sheffield United, 90% promovata



Sheffield United este si ea favorita la promovare. Dupa 45 de meciuri, Sheffield United are 88 de puncte. Leeds, ocupanta locului 3, are 82 de puncte si un meci mai putin.

Daca Sheffield pierde cu Stoke, iar Leeds le bate pe Aston Villa si Ipsiwch, promovarea va fi decisa de golaveraj. In acest moment, Sheffield este, insa la +37, in timp ce Leeds e la +24, ceea ce inseamna ca echipa lui Marcelo Bielsa va trebui sa marcheze la foc automat pentru a recupera diferenta, lucru greu de crezut.

Pe de alta parte, meciul cu Stoke nu reprezinta chiar o partida infricosatoare pentru Sheffield United, avand in vedere ca Stoke e doar pe locul 16 in Championship.

Clasamentul actualizat din Championship