Alexandru Hațieganu
Avantaj neașteptat, primit de „tunari," în ultimele etape ale sezonului.

Arsenal a câștigat doar un punct în cele două meciuri directe cu Manchester City, jucate în acest sezon de Premier League (1-1 acasă, respectiv eșec, 2-1, în deplasare) și a irosit un avantaj de nouă puncte de care dispunea înaintea duelului cu echipa lui Pep Guardiola, de pe Stadionul Etihad.

Cu doar patru jocuri rămase de disputat, în actuala stagiune de Premier League, nord-londonezii se bucură însă de un avantaj care poate cântări mult, în lupta finală pentru câștigarea trofeului.

Arsenal se poate distanța la șase puncte, înainte ca Manchester City să înfrunte Everton, în deplasare

În weekendul tocmai încheiat, Arsenal a învins Newcastle, 1-0, în timp ce Manchester City a revenit în semifinala Cupei Angliei, contra surprinzătoarei Southampton, impunându-se, în final, scor 2-1, prin două goluri marcate după minutul 80.

Rezultatul nu doar că o vede pe Arsenal revenind pe locul întâi, la trei puncte distanță de Manchester City, dar distanța poate fi dublată, sâmbătă-seara, în data de 2 mai, când „tunarii” joacă încă o dată pe teren propriu, de această dată în fața unui adversar local, Fulham.

Cele șase puncte la care Arsenal se poate distanța de Manchester City pot juca un rol semnificativ, din punct de vedere psihologic, mai ales că vin înaintea unei deplasări incomode, pe care Manchester City o are de bifat la Liverpool, împotriva echipei Everton.

Declan Rice / Foto: Getty Images.
Arsenal are program mai ușor, când vine vorba despre golaverajul care poate fi decisiv

Între grupările antrenate de Mikel Arteta și Pep Guardiola se va duce, atât timp cât nu vor mai exista pași greșiți, o luptă a golaverajelor, în care orice gol - înscris sau primit - poate face diferența dintre trofeu sau dezamăgirea cruntă a ratării de puțin a unei astfel de performanțe.

Strict probabilistic, Arsenal pornește cu prima șansă și din acest punct de vedere, având șansa unor victorii mai confortabile în meciurile cu Fulham, Burnley - deja retrogradată - și Crystal Palace - care, în ultima etapă nu va mai avea nicio motivație concretă, sau chiar în fața oponentei din Londra, West Ham, aflate însă în lupta intensă pentru evitarea retrogradării.

De partea opusă, Manchester City joacă în deplasare cu Everton, Bournemouth și Aston Villa, trei adversari complicați, pe când, pe teren propriu, va înfrunta Brentford și Crystal Palace.

