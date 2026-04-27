Arsenal a câștigat doar un punct în cele două meciuri directe cu Manchester City, jucate în acest sezon de Premier League (1-1 acasă, respectiv eșec, 2-1, în deplasare) și a irosit un avantaj de nouă puncte de care dispunea înaintea duelului cu echipa lui Pep Guardiola, de pe Stadionul Etihad.

Cu doar patru jocuri rămase de disputat, în actuala stagiune de Premier League, nord-londonezii se bucură însă de un avantaj care poate cântări mult, în lupta finală pentru câștigarea trofeului.

Arsenal se poate distanța la șase puncte, înainte ca Manchester City să înfrunte Everton, în deplasare

În weekendul tocmai încheiat, Arsenal a învins Newcastle, 1-0, în timp ce Manchester City a revenit în semifinala Cupei Angliei, contra surprinzătoarei Southampton, impunându-se, în final, scor 2-1, prin două goluri marcate după minutul 80.

Rezultatul nu doar că o vede pe Arsenal revenind pe locul întâi, la trei puncte distanță de Manchester City, dar distanța poate fi dublată, sâmbătă-seara, în data de 2 mai, când „tunarii” joacă încă o dată pe teren propriu, de această dată în fața unui adversar local, Fulham.

Cele șase puncte la care Arsenal se poate distanța de Manchester City pot juca un rol semnificativ, din punct de vedere psihologic, mai ales că vin înaintea unei deplasări incomode, pe care Manchester City o are de bifat la Liverpool, împotriva echipei Everton.

