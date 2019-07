Everton isi schimba stadionul dupa 127 de ani! Cum va arata arena ULTRA moderna de 600 milioane euro! FOTO

Everton a publicat planurile pentru noul stadion!

Everton isi schimba stadionul dupa 127 de ani! Batranul Goodison Park va fi inlocuit cu o arena ultra moderna care va costa 600 de milioane de euro. Noul stadion va fi construit in portul din nordul orasului Liverpool si isi propuna sa aduca 1 miliard de euro pe an in economia orasului.

Noua arena a lui Everton va avea 52,000 de locuri, dintre care 13,000 doar in peluza fanilor. Arhitectii s-au inspirat din celebrul "zid galben" de la Dortmund, cea mai mare peluza din lume si spera ca echipa va fi incurajata mai bine la meciurile de acasa din "zidul albastru".

Lucrarile noului stadion vor demara in 2020, iar inaugurarea este programata la inceputul sezonului 2023/2024. Everton vrea sa transforme vechiul stadion, Goodison Park, intr-un centru social, cu locuinte si organizatii care sa ajute comunitatea locala.



VEZI CUM VA ARATA NOUL STADION AL LUI EVERTON IN GALERIA FOTO