Se monteaza scaunele pe cel mai nou stadion din Romania! Arena va fi gata in aceasta toamna. FOTO

UTA Arad va putea sa joace in curand pe noul stadion.

Noua arena “Francisc Neuman” este aproape gata dupa multi ani de asteptare. UTA Arad va putea sa joace pe teren propriu in aceasta toamna, sau cel tarziu in primavara anului urmator. Au inceput sa se monteze scaunele in tribune, iar in august incep lucrarile pentru gazon. Tribunele sunt gata, iar aradenii abia asteapta sa vina pe noul stadion de 12.000 de locuri.

Antrenorul Laszlo Balint spera ca UTA sa joace inca din luna septembrie pe noul stadion, iar fanii sa vina sa sustina echipa in numar mare.



"Tot orasul asteapta noul stadion de la UTA"



“Faptul ca oamenii de acolo au incercat sa finalizeze cat mai repde stadionul a fost unul dintre atuurile cu care m-au convins sa merg la UTA. In acest moment, se poate spune ca stadionul este pe ultima suta de metri in ceea ce priveste constructia. Din ce discutii am avut cu oamenii de acolo, cel tarziu in august sau septembrie sa putem juca meciuri oficiale pe noul stadion. Toata lumea stie ce suporteri sunt la Arad, ce emulatie se va creea odata cu inaugurarea noului stadion. Sunt convins ca se va creea o emulatie extrem de benefica pentru echipa. UTA este o echipa foarte iubita, cu suporteri foarte pretentiosi”, a declarat Laszlo Balint.

VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO