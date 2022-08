Everton l-a prezentat astăzi oficial pe Amadou Onana, venit de la LOSC Lille. Fotbalistul belgian este cotat la 10 milioane de euro și consolidează compartimentul median al echipei din Merseyside.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a dezvăluit suma de transfer pe care a plătit-o Everton grupării din Ligue 1: 36 milioane de euro + 20% dintr-un viitor transfer.

De asemenea, italianul a anunțat pe rețelele social media și timpul pe care-l va petrece Onana pe Goodison Park. Pe șapte ani a semnat mijlocașul defensiv.

Official, confirmed. Amadou Onana joins Everton on permanent deal for €36m fee plus add-ons and 20% sell on clause, agreement signed with Lille. ???????? #EFC

Onana signs contract until June 2027.pic.twitter.com/YsNoXeJiFS