Lusitanul poate fi cumpărat în vara viitoare

Nottingham Forest a acceptat să-l împrumute pe atacantul Jota Silva la Beșiktaș, pentru sezonul 2025-2026, în contract fiind inclusă și opțiune de cumpărare, valabilă în vara anului viitor. Portughezul nu a prins un loc de titular în mandatul lui Nuno Espirito Santo, care l-a folosit totuși în 38 de partide (4 goluri, 3 pase decisive).



Echipa antrenată de Sergen Yalcin i-a mai adus în această vară pe Wilfred Ndidi (Leicester / 8 milioane de euro), Vaclav Cerny (Wolfsburg / 6 milioane de euro), Taylan Bulut (Schalke / 6 milioane de euro), Felix Uduokhai (Augsburg / 5 milioane de euro), Tiago Djalo (Juventus / 3.5 milioane de euro), Ridvan Yilmaz (Rangers / 2.9 milioane de euro), Joao Mario (Benfica / 2 milioane de euro), Gokhan Sazdagi (Kayserispor / 1.5 milioane de euro), El Bilal Toure (Atalanta / împrumutat, 3 milioane de euro), Tammy Abraham (AS Roma / împrumutat, 2 milioane de euro), Orkun Kokcu (Benfica / împrumutat), Cengiz Under (Fenerbahce / împrumutat) și David Jurasek (Benfica / împrumutat).



Jota Silva are două selecții pentru naționala Portugaliei

Jota Silva (26 de ani) este născut la Melres (Zona Metropolitană Porto) și s-a format la juniorii cluburilor UD Sousense și Pacos Ferreira. La nivel de seniori a fost sub contract cu UD Sousense (2017, 2018-2019), Pacos Ferreira B (2017-2018), SC Espinho (2019-2020), Leixoes (2020-2021), Casa Pia (2021-2022), Vitoria Guimaraes (2022-2024), Nottingham Forest (2024-2025) și Beșiktaș (2025).



Are două selecții pentru naționala de seniori a Portugaliei, iar în palmares are Primeira Liga Team of the Year (2023-2024), Primeira Liga Player of the Month (martie 2024), Liga Portugal 2 Team of the Season (2021-2022) și Liga Portugal 2 Player of the Month (octobrie / noiembrie 2021). Poate juca ca extremă dreapta, aacant central și extremă stânga și este cotat la 15 milioane de euro.

Foto - Getty Images

