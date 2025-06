Beșiktaș îl va cumpăra de la AS Roma pe atacantul Tammy Abraham, urmând să plătească 20 de milioane de euro clubului aflat într-o situație financiară dificilă.



Immobile a fost golgheterul lui Beșiktaș în sezonul trecut

În acest condiții, oficialii turci i-au dat undă verde să plece lui Ciro Immobile, care s-a înțeles rapid cu Bologna. Immobile va primi o compensație de 2.5 milioane de euro, pentru a rezilia contractul de 6 milioane de euro pe sezon, valabil până în iulie 2026.



Atacantul italian a jucat 41 de meciuri și a marcat 19 goluri pentru "alb-negri", fiind golgheterul echipei în sezonul precedent, în care "Vulturii" au câștigat Supercupa Turciei, au terminat pe locul al patrulea în Super Lig, au fost eliminați în sferturile de finală ale Cupei Turciei și au părăsit Europa League în faza sferturilor de finală.



În această vară, Bologna l-a transferat pe Nicolo Casale (6.5 milioane de euro / Lazio) și i-a pierdut pe Gianmarco Cangiano (Pescara), Nicola Bagnolini (Gubbio / împrumutat), Tommaso Pobega (AC Milan), Davide Calabria (AC Milan) și Estanis Pedrola (Sampdoria), ultimii trei cu împrumuturi expirate.



A fost de patru ori cel mai bun marcator din Serie A

Ciro Immobile (35 de ani) este născut la Torre Annunziata, lângă Napoli, și s-a format la juniorii cluburilor Torre Annunziata '88, Maria Rosa Salerno, Salernitana, Sorrento și Juventus. La nivel de seniori a fost legitimat la Sorrento Calcio (2007), Juventus (2009-2010), Siena (2010-2011), Grosseto (2011), Pescara (2011-2012), Genoa (2012-2013), Torino (2013-2014, 2016), Borussia Dortmund (2014-2015), Sevilla (2016), Lazio (2016-2024) și Beșiktaș (2024-2025).



El are 57 de meciuri și 17 goluri pentru naționala de seniori a Italiei, iar în palmares are câștigarea Euro 2020, DFL-Supercup (2014), Torneo di Viareggio (2009, 2010), Coppa Italia (2018-2019), Supercoppa Italiana (2017, 2019), Turkish Super Cup (2024), Serie B Footballer of the Year (2012), Serie B top scorer (2011-2012 / 28 goals), Capocannoniere (2013-2014, 22 goluri / 2017-2018, 29 goluri / 2019-2020, 36 goluri / 2021-2022, 27 goluri), UEFA Europa League top scorer (2017-2018, 8 goluri), UEFA Europa League Squad of the Season (2017-2018), European Golden Shoe (2019-2020), Serie A Best Forward (2019-2020, 2021-2022), Lazio Player of the Season (2019-2020), Italian Sportsman of the Year (2020) și Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2021).



