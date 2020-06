EROII DIN REZERVA! Ei sunt atacantii care RUP NORII atunci cand intra de pe banca

Pline de superstaruri, chiar si echipele de top ale Europei au nevoie de salvatori uneori.

Cosmin Craciun

Jucatorii valorosi si eficienti au acceptat dintotdeauna cu dificultate statutul de rezerva, insa ceea ce se intampla la unele dintre echipele de top ale Europei demonstreaza ca profesionalismul nu face mereu casa buna cu mandria. In sinea fotbalistilor care ajung sa evolueze la cel mai inaint nivel se naste un conflict, pentru ca desi sunt constienti ca au de infruntat o competitie acerba, ei vor sa fie mereu prima optiune a managerilor.

Atunci cand nu se intampla acest lucru, exista fotbalisti care se revolta si solicita sa fie lasati sa plece, dar si jucatori care continua sa isi faca treaba asa cum o stiu mai bine. Iar cand vine vorba despre atacanti, acestia stiu ca un simplu gol marcat ii poate transforma in eroi, chiar daca nu sunt ei principala optiune. Iata care sunt cele mai tari cinci varfuri din linia a doua.

Diego Costa - Atletico Madrid

Salvat de Diego Simeone de la Chelsea, unde nu mai era dorit de Antonio Conte, spaniolul cu origini braziliene n-a mai oferit acelasi randament cu care ii obisnuise pe madrileni la precedenta sa experienta in capitala Spaniei. De cand s-a intors la Atletico, Diego Costa nu a reusit sa se impuna ca prima optiune in atac, dar a primit constant minute din partea antrenorului sau argentinian. Si chiar daca este un tip orgolios, Costa a dat tot ce a avut mai bun de fiecare data cand a fost nevoie de el.

In actualul sezon, Diego a marcat 3 goluri si a oferit 5 pase decisive, dar contributiile sale au fost deseori esentiale. Costa a marcat golul gratie caruia Atleti a obtinut o remiza la Bilbao si i-a pasat decisiv lui Vitolo, care a inscris golul victoriei in fata celor de la Real Valladoid. Cele patru puncte obtinute si gratie lui Costa au ajutat-o pe Atletico sa urce pana pe 3 in clasamentul din La Liga si sa fie favorita pentru calificarea in viitoarea editie a grupelor UCL.

Marcos Asensio - Real Madrid

Pentru Marcos Asensio, anul 2019 a fost un cosmar. Accidentarea suferita in vara anului trecut l-a tinut departe de gazon pret de 250 de zile. Pentru varful de 24 de ani, insa, pandemia a fost de bun augur pentru ca i-a oferit ocazia sa joace in actuala editie din La Liga. Asensio a si marcat de la revenire, in victoria Realului cu 3-0 contra Valenciei. Asensio a jucat cateva minute si in partida contra celor de la Sociedad si este cu siguranta o optiune pentru Zidane si de acum incolo.

Asensio nu este un varf clasic, ci joaca mai mult in rolul de aripa, iar contributiile sale vin sub forma de assisturi. In sezonul precedent, el a fost folosit in 30 de partide si a reusit sa ofere opt assist-uri si un gol. In cele patru sezoane pe parcursul carora a purtat tricoul “galacticilor”, Asensio a marcat de 11 ori si a contribuit si cu 16 pase decisive. N-a fost niciodata printre preferatii antrenorilor, dar a ajutat mereu echipa si a pus umarul si la succesele sale europene.

Divock Origi - Liverpool

Misiunea de a sparge trio-ul Mane - Firmino - Salah s-a dovedit a fi imposibila pentru belgianul Origi, care si-a acceptat statutul de rezerva fara prea multe comentarii. Dar varful de 25 de ani si-a ajutat mereu echipa, atunci cand a fost solicitat de Jurgen Klopp. Origi a marcat 5 goluri si a oferit patru pase decisive in acest sezon, insa momentul de referinta al carierei sale este reprezentat de parcursul formidabil din fazele superioare ale Champions League, editia 2018-2019.

In semifinala cu Barcelona, Origi a inscris golul de 4-0, gol care a asigurat calificarea englezilor in finala jucata contra lui Tottenham, la Madrid, pe Wanda Metropolitano. Si in finala, belgianul a inscris pentru 2-0 pe finalul jocului, asigurand succesul “cormoranilor”.

Gabriel Jesus - Manchester City

Maiestria lui Pep Guardiola s-a facut remarcata si gratie modului in care a gestionat situatia lui Gabriel Jesus. Aflat in concurenta cu Sergio Aguero, unul dintre cei mai eficienti atacanti din istoria Premier League, brazilianul Jesus a trebuit sa accepte ca ascensiunea sa ar putea sa sufere putin la capitolul constanta. Chiar daca a primit ocazia de a juca de foarte multe ori, Jesus ramane a doua optiune pentru City atunci cand Aguero este apt de joc. Brazilianul a ajuns pe Etihad in 2017 si, de atunci, a strans 63 de goluri in 141 de meciuri in care a jucat.

Cu Jesus ca optiune secundara, Guardiola se bucura de luxul de a nu avea o echipa slabita in cazul in care principala sa arma ofensiva nu poate juca. Adversarii se tem de Jesus la fel de mult cum se tem si de Aguero, iar calitatea varfului de 23 de ani il recomanda pentru o cariera lunga si glorioasa in tricoul “cetatenilor”, mai ales ca Aguero a ajuns la 32 de ani.

Olivier Giroud - Chelsea

Campionatul Mondial din 2018 a produs una dintre cele mai mari anomalii statistice din istoria fotbalului. Atacantul central al Frantei, echipa care a castigat trofeul, nu a reusit sa traga nici macar un sut pe poarta. Totusi, Giroud a contribuit din plin la succesul formatiei sale, creand culoare esentiale pentru ceilalti jucatori de atac.

Adus la Chelsea pe vremea cand Antonio Conte era antrenor, Giroud n-a impresionat neaparat, dar a fost mereu eficient atunci cand a evoluat. In actuala editie a Premier League, Ollie a marcat de trei ori, dar a facut-o in meciuri importante. El a deschis scorul contra lui Tottenham, a marcat cu Everton si a adus si golul victoriei in partida de la Aston Villa.

Giroud a inscris si in finala Europa League din sezonul trecut, castigata de Chelsea cu 4-1 chiar in fata fostei sale echipe, Arsenal. Evolutiile din ultima vreme l-au convins pe Lampard sa il titularizeze pe francez, dar venirea lui Timo Werner si prezenta lui Tammy Abraham in lot l-ar putea transforma pe Giroud din nou in rezerva de lux. Chiar si asa, intelegerea francezului ajuns la 33 de ani a fost prelungita pe inca un sezon.