FCSB va disputa finala barajului contra lui Dinamo, pentru un bilet în preliminariile Conference League.

Marius Baciu: ”Nu-mi place răutatea! Mut programul”

Chiar dacă și-a început mandatul la FCSB cu o victorie, Baciu nu l-a convins pe Pițurcă, care a spus despre noul antrenor al roș-albaștrilor că ”este antrenor doar cu numele”.

Chiar dacă a transmis că îi poartă un respect imens lui Pițurcă, cuvintele fostului selecționer nu i-au picat deloc bine lui Baciu, care i-a dat replica la conferința de presă premergătoare barajului cu Dinamo.

”Nea Piți e un om deosebit pentru mine, experiența dânsului. Chiar nu contează ce spune dânsul. Iau doar ce e foarte bun din ce a spus, n-am cum să nu-i mulțumesc pentru ceea ce eu însemn. El m-a debutat la echipa națională de juniori, m-a luat de la tineret de la Sibiu. Eu cu astea rămân.

Am nevoie și trebuie să demonstrez. Sunt și oameni care mă încurajează foarte mult și ne sunt aproape. Ce pot să spun acum de nea Piți. Spune ce simte și foarte bine că face așa. Dacă voi fi analizat, sper să fiu analizat în funcție de cum arată echipa, nu răutatea. Partea asta de răutate nu prea îmi place. Atunci mut programul”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.