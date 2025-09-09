Cele două echipe își dau întâlnire marți seară de la ora 21:45 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, turneu final care va fi găzduit în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Mircea Lucescu a explicat de ce nu a schimbat primul ”11” pentru meciul cu Cipru: ”Trebuia să fac asta”



Vineri seară, selecționata lui Mircea Lucescu a fost înfrântă de Canada cu 3-0 într-un joc de pregătire disputat pe Arena Națională din Capitală. Iar pentru meciul cu Cipru, ”Il Luce” a folosit același prim ”11”.



Antrenorul a explicat că a vrut să folosească încă de când a preluat reprezentativa aceeași jucători care au ajuns până în optimile de finală ale Campionatului European din 2024.



Din cauza accidentărilor, Mircea Lucescu a fost însă nevoit să facă mici ajustări asupra primului ”11”.



”Era normal ca în meciul de pregătire cu Canada să folosesc echipa care ne-a adus succes la Campionatul European. Cei care nu sunt aici, nu sunt tocmai pentru că au schimbat echipele, s-au adaptat mai greu, au fost niște accidentări.



Eu cred că am făcut ceea ce trebuia să fac: să dau acestui grup, atât de iubit de suporteri, posibilitatea să joace un meci decisiv pentru calificare, pentru că din 1998 echipa României n-a mai fost la un Campionat Mondial.



Aș vrea să aducă, astăzi, în teren acea ambiție, acea dăruire, acea stare de spirit extraordinară care i-a animat în perioada Campionatului European și care i-a făcut pe jucătorii noștri să fie foarte iubiți de suporteri.



Era și obligația mea și datoria mea să le ofer această posibilitate (n.r. - să joace împotriva Ciprului), având în vedere și relațiile care s-au creat în ei, și umane, și sportive”, a spus Mircea Lucescu la Prima Sport.



Echipele de start



Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi – Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos (cpt.), Tzionis

Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou

Selecționer: Apostolos Mantzios



România: H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu

Selecționer: Mircea Lucescu

