Antrenorul australian Ange Postecoglou (60 de ani) a fost numit la conducerea echipei Nottingham Forest, în locul portughezului Nuno Espirito Santo, demis în noaptea de luni spre marţi.



Ange Postecoglou, noul antrenor al lui Nottingham Forest



Fostul tehnician al echipelor Brisbane (Australia), Yokohama (Japonia) şi Celtic (Scoţia), printre altele, era liber de trei luni, după ce a fost concediat de Tottenham.



Debutul său pe banca echipei Nottingham este aşteptat sâmbătă, pe stadionul Emirates, împotriva formaţiei Arsenal.



La Spurs, antrenorul a dezvoltat un stil de joc ultra-ofensiv, uneori spectaculos, dar adesea dezechilibrat şi prea fragil din punct de vedere defensiv.



