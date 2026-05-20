FOTO ȘI VIDEO Ei sunt campionii din Premier League! Cei 31 de fotbaliști folosiți de Arsenal în acest sezon

Arsenal este noua campioană a Angliei, după ce a profitat de remiza înregistrată de Manchester City cu Bournemouth, 1-1 în penultima rundă din Premier League, LIVE aseară pe VOYO.

Cu o etapă înainte de final, Arsenal are 82 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de City, aflată pe locul 2, cu 77 de puncte.

Pentru echipa lui Mikel Arteta este al 14-lea titlu de campioană din istorie, precedentul fiind cel din sezonul 2003-2004. 

Atunci, trupa pregătită de Arsene Wenger, cu un Thierry Henry dezlănțuit (30 de goluri în 37 de meciuri), a încheiat neînvinsă!

Lotul folosit până acum de managerul ”tunarilor”, Mikel Arteta, în sezonul 2025-2026 din Premier League

Portari:

David Raya (37 de meciuri)

Fundași:

Gabriel Magalhaes (31 de meciuri / 3 goluri)

William Saliba (31 / 1)

Jurrien Timber (29 / 3)

Riccardo Calafiori (25 / 1)

Piero Hincapie (24 / 1)

Cristhian Mosquera (19)

Ben White (12)

Mijlocași:

Martin Zubimendi (37 / 5)

Declan Rice (36 / 4)

Martin Odegaard (24 / 1)

Mikel Merino (21 / 4)

Myles Lewis-Skelly (19)

Christian Norgaard (6)

Ethan Nwaneri (6)

Max Dowman (5 / 1)

Atacanți:

Viktor Gyokeres (37 / 14)

Bukayo Saka (31 / 7)

Eberechi Eze (31 / 7)

Leandro Trossard (31 / 6)

Gabriel Martinelli (29 / 1)

Noni Madueke (25 / 2)

Gabriel Jesus (13 / 2)

Kai Havertz (11 / 2)

Nu au prins minute în Premier League, dar au jucat în celelalte competiții:

Kepa Arrizabalaga, Tommy Setford, Jaden Dixon, Andre Harriman-Annous, Ife Ibrahim, Brando Bailey-Joseph și Marli Salmon.

Arsenal 1996-2026: ”Nemuritorul” Arsene Wenger, un ”intermezzo” Unai Emery și, acum, Mikel Arteta

Un lucru absolut remarcabil este că în ultimii 30 de ani Arsenal a avut doar trei antrenori principali: Arsene Wenger, cu lunga sa ”domnie” (1996-2018), Unai Emery (2018-2019) și Mikel Arteta (2019-prezent)!

Foarte puțin timp, ce-i drept, în noiembrie-decembrie 2019 a funcționat ca interimar Freddie Ljungberg.

În aceste trei decenii de stabilitate pe banca tehnică, Arsenal a câștigat 21 de trofee interne: campionatul/Premier League (1998, 2002, 2004, 2026), Cupa Angliei/FA Cup (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, 2020), Supercupa Angliei/Community Shield (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020, 2023).

Pe plan continental, ”tunarii” au jucat finala Cupei UEFA (actuala Europa League) în 2000, finala Champions League în 2006 și finala Europa League în 2019 (toate pierdute), iar în acest sezon european ”tunarii” lui Arteta joacă din nou în finala UEFA Champions League (sâmbătă 30 mai, cu PSG)!

Rezumatul meciului Arsenal - Burnley 1-0

