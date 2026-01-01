Cel mai tare campionat al lumii a oferit surprize plăcute, dar și neplăcute în acest sezon.

Una dintre echipele care are până acum un parcurs sub cel de anul trecut este Nottingham Forest, care se află pe poziția a 17-a în Premier League și se va bate la retrogradarea în stagiunea 2025/2026, cel mai probabil.



Costel Pantilimon, dezamăgit de fost sa echipă



Pantilimon a fost portarul lui Nottingham Forest după ce împrumutul de la Watford în ianuarie 2018. Fotbalistul român a adunat 114 meciuri în poarta echipei din Anglia, reușind să aibă 45 de partide în care nu a primit gol.

Costel Pantilimon este în prezent analist în emisiunea de pe VOYO, Play on Sport, și urmărește în continuare ce fac fostele sale echipe din Premier League.

Întrebat despre dezamăgirea acestui sezon din Premier League, „Panti” a recunoscut că se aștepta la mai multe de la Nottingham Forest.