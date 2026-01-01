EXCLUSIV Echipa care l-a dezamăgit pe Costel Pantilimon în acest sezon: „Clar a dăunat clubului”

Echipa care l-a dezamăgit pe Costel Pantilimon în acest sezon: „Clar a dăunat clubului" Premier League
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Costel Pantilimon a numit formația care l-a dezamăgit cel mai mult din acest sezon de Premier League.

Cel mai tare campionat al lumii a oferit surprize plăcute, dar și neplăcute în acest sezon. 

Una dintre echipele care are până acum un parcurs sub cel de anul trecut este Nottingham Forest, care se află pe poziția a 17-a în Premier League și se va bate la retrogradarea în stagiunea 2025/2026, cel mai probabil.

Costel Pantilimon, dezamăgit de fost sa echipă

Pantilimon a fost portarul lui Nottingham Forest după ce împrumutul de la Watford în ianuarie 2018. Fotbalistul român a adunat 114 meciuri în poarta echipei din Anglia, reușind să aibă 45 de partide în care nu a primit gol.

Costel Pantilimon este în prezent analist în emisiunea de pe VOYO, Play on Sport, și urmărește în continuare ce fac fostele sale echipe din Premier League.

Întrebat despre dezamăgirea acestui sezon din Premier League, „Panti” a recunoscut că se aștepta la mai multe de la Nottingham Forest.

„(n.r. Ce echipă din Premier League te-a dezamăgit până acum?) Nottingham m-a dezamăgit, pentru că venea după un sezon foarte bun și nu mă așteptam să se creeze o asemenea tensiune între antrenor și patron, care clar a dăunat echipei și clubului.

Nu m-am așteptat, mai ales în momentul în care găsești rețeta pentru a face performanță și pentru a reveni în cupele europene. Ei au avut liniște nu s-au mai stresat (n.r. în sezonul trecut) pentru că erau pe o poziție care le-am permis să nu mai stea cu sufletul la gură să vadă dacă rămân sau nu în Premier League. 

Asta s-a întâmplat în sezoanele trecute, exceptând anul trecut, stagiunile precedente au fost cu emoții. Nu mă așteptam să se termine așa relația între Nuno Espirito Santo și Nottingham, dar uite că balcanismul...”, a spus Costel Pantilimon în exclusivitate pentru Sport.ro.

La Nottingham Forest a avut loc „o încăierare” de idei între antrenorul Nuno Espirito Santo și patronul formației Evangelos Marinakis.

În urma acestui scandal, tehnicianul portughez a părăsit echipa pe care a adus-o pe poziția a șaptea în stagiunea trecută din Premier League.

CV-ul lui Costel Pantilimon:

  • 3,8 milioane de euro este suma totală pe care a plătit-o Manchester City în 2012, pentru a-l transfera pe Costel Pantilimon de la Poli Timișoara, potrivit Transfermarkt
  • În străinătate, portarul de 2,03 metri a mai evoluat la Omonia Nicosia (Cipru) și Denizlispor (Turcia)
  • Costel Pantilimon a evoluat și în Spania, în La Liga, la Deportivo La Coruna, în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la Watford
  • Manchester City, Sunderland și Watford sunt echipele pentru care Costel Pantilimon a evoluat în Premier League
  • Fostul portar a mai evoluat și în Championship, timp de două sezoane, la Nottingham Forest
