EXCLUSIV Costel Pantilimon taxează un club din Superliga: „Nu este o imagine bună pentru fotbalul românesc”

Costel Pantilimon taxează un club din Superliga: „Nu este o imagine bună pentru fotbalul românesc"
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lupta la retrogradarea din Superliga este una acerbă și în acest sezon.

Metaloglobus, FC Argeș și Csikszereda au fost echipele nou-promovate din Superliga din acest sezon. 

Piteștenii au avut evoluții neașteptate și au încheiat anul pe poziție de play-off, pe locul cinci, la șase puncte de primul loc. De cealaltă parte, Csikszereda și Metaloglobus suferă, echipa bucureșteană aflându-se chiar pe ultima poziție în Superliga.

Costel Pantilimon o vede deja retrogradată pe Metaloglobus! Criticile aduse de fostul internaționalâ

Costel Pantilimon a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre lupta la retrogradare din Superliga. Fostul portar de la Manchester City nu s-a ferit să spună că Metaloglobus nu a fost pregătită pentru nivelul primei ligi din România.

(n.r. Este vreo echipă pe care o vezi deja retrogradată?) Eu tot am spus despre Metaloglobus, nu cred că va rămâne în prima ligă. Dacă mă uit puțin pe clasament lupta este strânsă, dar pe Metaloglobus o văd sigur.

Mi se pare că nu își doresc foarte mult să fie în prima ligă. A fost o conjunctură, e clară că nu au vrut să facă investiții importante pentru a avea șanse să rămână în prima ligă, plus scandalurile din ultima vreme. Nu mi se pare o imagine bună pentru fotbalul românesc tot ce se întâmplă acolo.”, a declarat Costel Pantilimon în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pantilimon: „Sper să se ia niște măsuri drastice”

Analistul PRO TV, care poate fi urmărit pe VOYO în emisiunea Play on Sport, a vorbit despre acuzațiile legate de trucarea meciurilor de către formația nou-promovată.

Costel Pantilimon consideră că astfel de situații nu ar trebui să existe în Superliga și crede că formațiile care fac astfel de lucruri să fie trase la răspundere.

„Sper ca într-un final să se ia niște măsuri drastice, să înceapă să se dea niște exemple, pentru că lumea începe să vorbească, iar suporterii încep să își pună niște semne de întrebare despre corectitudinea campionatului, ceea ce nu dă bine.

Fiecare membru care face parte din fotbalul românesc are datoria să atragă suporterii. Ei pot fi atrași dacă au o competiție bună și curată, dacă văd un fotbal calitativ, dacă arbitrajele sunt corecte, stadioanele bine puse la punct și cu codiții bune.”, a adăugat fostul portar de la Manchester City.

Metaloglobus a promovat în Superliga la finalul stagiunii 2024/2025 după ce a învins-o pe Poli Iași în baraj cu scorul de 2-1 la general.

Formația antrenată de Mihai Teja se află pe locul 16 în Superliga și are 11 puncte adunate în 21 de partide jucate în acest sezon.

