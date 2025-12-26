Chiar dacă sunt pe locul nouă, campionii sunt văzuți de multe voci importante din fotbalul românesc printre favoriți la titlu și în acest sezon. Diferența dintre FCSB și liderul Universitatea Craiova este de doar nouă puncte.



Costel Pantilimon (38 de ani), fostul portar de la Manchester City, Sunderland, Watford și Nottingham Forest, este convins că FCSB va fi una dintre cele trei favorite la titlu în cazul în care va reuși să intre în play-off la finele sezonului regulat.



Costel Pantilimon crede că FCSB se poate bate la titlu dacă va intra în play-off



Lupta pentru un loc de play-off este, de asemenea, strânsă. Echipele din zona locurilor 5 (FC Argeș) și 8 (UTA Arad) sunt despărțite de doar două puncte.



”Dacă o să prindă play-off-ul, FCSB-ul o să fie una dintre primele trei echipe favorite, pentru că au pedigree-ul necesar, au calitatea necesară, au un lot foarte bun”, a spus Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



În prima etapă din 2026, FCSB va avea parte de un test dificil. Va juca la Mioveni, cu FC Argeș, una dintre echipele aflate în zona locurilor de play-off după 21 de etape.



Specialiștii o văd pe Craiova favorită la titlu



Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.



Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).

