O nouă plecare de la Liverpool! Jurgen Klopp nu mai contează pe el

Arthur Melo (26 de ani) este împrumutat de ”cormorani” de la Juventus până la finalul acestui sezon. Liverpool are, în contractul cu gruparea torineză, o clauză de cumpărare definitivă a mijlocașului brazilian, în valoare de 37,5 milioane de euro, pe care n-o va activa.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Arthur se va întoarce din vară la Juventus și va încerca să găsească o nouă soluție cu privire la viitorul său. La Torino mai are contract până în 2025, iar pe Anfield nu a impresionat și a prins doar două meciuri pentru echipa lui Jurgen Klopp.

