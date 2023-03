S-au luat la harță în El Clasico, acum împart vestiarul la națională: „Selecționerul ne-a pus să vorbim!” 

Lotul naționalei Spaniei s-a reunit după El Clasico pe care FC Barcelona l-a câștigat cu 2-1. Meciul a fost unul tensionat, iar câțiva dintre coechipierii de la națională au fost implicați în câteva conflicte, însă nu doar acum, ci pe parcursul celor trei dispute din acest an în care cele două echipe s-au duelat, toate trei câștigate de catalani.

Duelul Dani Ceballos - Gavi a început în Cupa Spaniei, când jucătorul Realului a fost surprins trăgându-l de păr pe rivalul său, care nu i-a răspuns în același mod. Cei doi s-au întâlnit din nou duminică, Ceballos fiind trimis pe teren din postura de rezervă și au fost protagoniștii unui moment tensionat.

Dani Ceballos l-a faultat pe Robert Lewandowski la mijlocul terenului, Gavi aflându-se în fața celor doi. Mijlocașul Barcei a văzut faza, iar apoi s-a întors și a intrat intenționat în Ceballos, care a cerut cartonașul roșu pentru el.

Ceballos - Gavi, pace la națională

Relația celor doi din El Clasico este una tensionată, însă Ceballos și Gavi sunt colegi la națională, iar selecționerul nu a vrut să existe tensiuni în vestiarul său. Astfel, jucătorul Realului a fost întrebat dacă a vorbit cu fotbalistul Barcei și a oferit detalii.

„Selecționerul era conștient că am avut contrele noastre. Ne-a spus să vorbim, asta am și făcut. Nu am avut norocul să îl cunosc. Suntem din două sate apropiate, el trăiește la 10 kilometri de mine. Știți cum suntem cei din sud, extrem de încinși.

Totul e rezolvat. Am vorbit. Ce se întâmplă pe teren, rămâne pe teren. Trebuie să mergem în aceeași direcție. Dacă ambientul bun și rolurile bune nu funcționează, nu voi alerga pentru el și el nu va alerga pentru mine. Trebuie să lăsăm totul deoparte. Împărțim poziția, acum suntem colegi”, a declarat Ceballos conform Marca.