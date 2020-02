Dupa excluderea din Champions League, City isi poate pierde starurile! Real si Atletico se dueleaza pentru unul dintre cei mai buni jucatori ai "cetatenilor"

Starul lui City ar putea juca in continuare in Champions League.

Dupa interdictia primita de Manchester City de la UEFA, mai multi jucatori ai gruparii engleze ar putea sa plece de la echipa.

Sergio Aguero e dorit de Real si de Atletico, anunta AS. Atacantul a mai jucat la Atletico in perioada 2006-2011, timp in care a evoluat in 175 de meciuri si a marcat 74 de goluri. Fotbalistul a fost apoi transferat la Manchester City pentru 40 de milioane de euro. Alaturi de "cetateni", Aguero a cucerit 12 trofee.

Atacantul de 31 de ani si-a facut publica dorinta de a-si incheia cariera la Independiente din Argentina, dar fotbalistul mai poate evolua cativa ani la cel mai inalt nivel.

Pep Guardiola ar putea pleca si el dupa interdicitia primita de CIty de la UEFA.