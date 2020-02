Omul care a dezvaluit neregulile financiare de la Man. City este la inchisoare! Care este povestea acestuia

Hacker-ul este acuzat de mai multe infractiuni.

Rui Pinto este hacker-ul care a fost facut faimos de Football Leaks, site-ul care a dezvaluit ca cei de la City au incalcat regulamentele financiare. Portughezul se afla acum in inchisoare si asteapta sa fie judecat.

In urma dezvlauirilor lui Rui Ponto, UEFA a intrat pe fir, iar ieri, campioana Angliei din ultimele doua sezoane ar trebui sa lipseasca intre 2020 si 2022 din Champions League. De asemenea, clubul a fost amendat cu 30 de milioane de euro dupa investigatia solicitata de UEFA a demonstrat ca City a incalcat regulile fair play-ului financiar.

Potrivit Daily Mail, Pinto are 90 de capete de acuzare, printre care frauda, atac informatic sau satobaj. El este in inchisoare in tara sa natala inca din 2019, iar apelul sau a fost respins zilele trecute.

Pe internet a pornit o miscare intitulata "Free Pinto" ("Elibarati-l pe Pinto), care a devenit virala dupa stirea zilei de ieri. Multi fani il vad pe Pinto mai degraba ca un erou al fotbalului, decat un criminal.

Portughezul a avut acces la peste 70 de milioane de document care aratau neregulile englezilor de la City. Acesta a declarat de curand pentru publicatia Der Spiegel ca era constient de ceea ce putea sa se intample: "Stiam ca orice putea sa se intample, pentru ca autoritatile portugheze persecuta persoanele ca mine, asa ca am fost mereu pregatit". Tot el spune ca detine informatii importante pe care le noteaza intr-un carnet, pentru a nu le uita, iar gardienii din inchisoare i-au confiscat toate notitele.