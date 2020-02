DEZASTRU TOTAL! Nu putea fi mai rau! City, aproape sa fie depunctata si in Anglia dupa ce a fost exclusa din Europa! Anuntul noptii

Decizie fara precedent in fotbalul englez.

Manchester City a fost exclusa pentru urmatoarele doua sezoane din cupele europene, ca urmare a incalcarii regulilor fair-play-ului financiar. Pe langa sanctiunea la nivel sportiv, City a primit si 30 d emilioane amenda.

Publicatia The Independent anunta ca Man. City ar putea fi depunctata in Premier League, intrucat pedeapsa lor pentru "incalcari grave" ale reglementarilor UEFA reprezinta si o incalcare a regulamentelor din Anglia. Surse la nivel inalt din campionatul englez spun ca Premier League va fi obligata sa actioneze in acest sens, pentru ca orice club trebuie sa furnizeze informatii adevarate pentru obtinerea licentei in campionatul intern, iar acestea trebuie sa coincida cu cele trimise catre UEFA.

Desi o retrogradare este vazuta in acest moment ca putin probabila, Football League (forul care este repsonsabil cu ligile profesioniste din Anglia, excluzand Premier League) si-a schimbat de curand regulile, iar orice echipa aflata in situatia celor de la City va fi trimisa direct in League Two, liga a patra engleza.

City a fost gasita vinovata de catre Corpul de Control Financiar al UEFA de falsificarea raportarii sumelor provenite din contractele de sponsorizare din perioada 2012-2018 Verdictul UEFA vine ca urmare a unei investigatii pornite in urma scurgerii unor informatii legate de rapoartele financiare. Primele dezvaluiri incriminatoare pentru City au aparut in revista germana Der Spiegel in noiembrie 2018 si aveau la baza mai multe emailuri care au intrat in posesia jurnalistilor.

Decizia poate fi atacata la TAS, ultima instanta competenta sa dea un verdict in acest caz.