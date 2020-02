Dupa primul CUTREMUR a venit imediat si o REPLICA! Guardiola se gandeste sa plece de la City dupa interdictia de la UEFA! Anuntul facut de presa din Anglia

Guardiola ar putea sa plece de la Manchester City.

Manchester City a fost exclusa din urmatoarele doua sezoane din Champions League. Decizia a fost anuntata seara trecuta. City mai poate face apel la TAS, care e ultima instanta competenta sa raspunda prin apel in acest caz.

Campioana Angliei din ultimele doua sezoane ar trebui sa lipseasca intre 2020 si 2022 din Champions League. De asemenea, clubul a fost amendat cu 30 de milioane de euro dupa investigatia solicitata de UEFA a demonstrat ca City a incalcat regulile fair play-ului financiar.

City a fost gasita vinovata de catre Corpul de Control Financiar al UEFA de falsificarea raportarii sumelor provenite din contractele de sponsorizare. Verdictul UEFA vine ca urmare a unei investigatii pornite in urma scurgerii unor informatii legate de rapoartele financiare ale lui City. Primele dezvaluiri incriminatoare pentru City au aparut in revista germana Der Spiegel in noiembrie 2018 si aveau la baza mai multe emailuri care au intrat in posesia jurnalistilor.

Datele obtinute de nemti aratau ca proprietarul lui City, Seicul Mansour bin Zayed al Nahyan, finanta pe ascuns contractul monstruos de sponsorizare al Etihad pentru tricoul echipei, stadion si academie. In total, City primea peste 70 de milioane de euro anual de la compania aeriana.

Introdus in 2011, Fair Play-ul financiar are scopul de a descuraja investitiile nesustenabile facute de cluburi. FFP-ul isi propune de asemenea sa impiedice cheltuielile exagerate cu salariile si sa-i blocheze pe patroni sa-si injecteze artificial echipele pentru a masca pierderile.

City a negat vehement ca ar fi facut ceva ilegal si sustine ca materialele Der Spiegel au la baza informatii 'furate sau scurse' scoase din context.

"In urma interdictiei anuntate de UEFA, exista sanse mari ca Guardiola sa plece in urmatoarea perioada, mai ales ca fostul manager al Barcelonei a fost ofertat de cluburi precum Juventus si PSG", scriu cei de la The Telegraph.