Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Roland Garros

Perechea româno-austriacă Jaqueline Cristian/Anastasia Potapova a fost învinsă fără drept de apel de cuplul Eri Hozumi (Japonia)/Fang-Hsien Wu (Taiwan), cu 6-3, 6-0, marţi, în prima rundă a probei feminine de dublu a turneului de tenis de la Roland Garros.

Hozumi şi Wu, capi de serie numărul 16, s-au impus după numai 62 de minute.

Învinsele vor fi răsplătite cu 19.000 de euro şi 10 puncte WTA la dublu.

România va mai avea două reprezentante la dublu, pe Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse.

Cîrstea va face pereche cu rusoaica Ana Kalinskaia, iar în primul tur vor înfrunta franţuzoaicele Fiona Ferro/Diane Parry.

Ruse va juca alături de ucraineanca Marta Kostiuk, împotriva favoritelor numărul trei, Elise Mertens (Belgia)/Shuai Zhang (China).

