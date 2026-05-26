Inter a avut un sezon de vis sub comanda lui Cristi Chivu și a reușit să câștige eventul în Italia: trofeul Serie A și Coppa Italia.

„Nerazzurii” își doresc ca în stagiunea viitoare Inter să performeze și în Champions League și se vor baza tot pe antrenorul român.

Semnează cu Inter după ce l-a convins Cristi Chivu

Henrikh Mkhitaryan este unul dintre fotbaliștii lui Inter cărora li se termină contractul în această vară.

Armeanul a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu și a contribuit decisiv la performanțele lui Inter din acest an.

Antrenorul român l-a convins pe Henrikh Mkhitaryan să continue și în stagiunea următoare în tricoul „nerazzurrilor”, astfel că va semna prelungirea contractului, conform SkySport.it.

Mijlocașul de 37 de ani are 39 de meciuri, patru goluri și trei pase decisive în acest sezon în tricoul lui Inter.

3,5 milioane de euro este cota lui Henrikh Mkhitaryan, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.