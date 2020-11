Videoclipul care i-a innebunit pe fanii lui Arsenal! Cirjan a facut SPECTACOL la ultimul antrenament al echipei mari! "In primul 11 cu el! In locul lui Willian!"

Pauza internationala l-a facut pe Mikel Arteta sa cheme la prima echipa o serie de juniori.

Antrenorul spaniol a decis ca vrea sa-i vada la treaba pe tinerii de la echipa U23 ai lui Arsenal, iar fotbalistul roman de doar 17 ani, Catalin Cirjan, s-a aflat printre ei.

Mai mult ca sigur Arteta n-a regratat acest lucru, mai ales dupa ultima isprava a romanului de la antrenamente. Cirjan a primit o minge in apropierea portii, iar dupa o serie de driblinguri a reusit sa finalizeze excelent la poarta cu un sut care l-a lasat masca pe portar.

Videoclipul a fost incarcat pe Twitter si a avut un val de reactii pozitive din partea fanilor echipei.

"Majoritatea tinerilor de la noi din echipa sunt mai buni ca seniorii. Uitati-va cum isi ridica mingea acest tip."



"Felicitari Catalin, trebuie sa lupti in continuare pentru ca in curand il vei inlocui pe Willian in primul 11."

"Arteta ar trebui sa conteze pe el."

"Vei ajunge la prima echipa cat de curand", au fost cateva din mesajele pe care fanii le-au scris.

Catalin Cirjan este un om de baza al echipei U23 a lui Arsenal si se preconizeaza un viitor debut pentru tanarul star roman.