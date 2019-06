Drama de necrezut a unui fotbalist englez! Boala grava a fiului sau aproape ca l-a scos din fotbal. Marturii teribile: "Nu imi pasa de mine"

"Oamenii nu au habar ce se intampla in spatele usilor inchise!"

Jack Wilshere a dezvaluit ca a fost aproape sa renunte la fotbal dupa ce fiul lui cel mic s-a imbolnavit si a inceput sa aiba crize de epilepsie in timpul noptii, motiv pentru care nici fotbalistul, nici sotia sa nu se mai puteau odihni cum trebuie.

Acesta a fost si motivul pentru care Wilshere s-a recuperat foarte greu dupa ce a suferit o fractura de peroneu in sezonul 2015-2016, pe cand evolua la Arsenal.

In varsta de 27 de ani, actualul jucator al celor de la West Ham United si al echipei nationale a Angliei, a povestit cum boala fiului sau nu i-a permis sa aiba grija de el, acesta fiind motivul pentru care recuperarea sa a durat foarte mult, la acel moment. Opt luni a lipsit Wilshere de pe teren.

Fotbalistul a povestit drama sa intr-un documentar.

"Am avut diferite accidentari si accidentari care m-au afectat mental. Una dintre accidentari nu-mi va iesi niciodata din minte. A fost in 2016, poate in 2015, cand m-am accidentat la un antrenament. A fost un moment greu, pentru ca revenisem la forma pe care mi-am dorit-o intotdeauna. Dar, exact atunci, fiul meu a inceput sa aiba crize de epilepsie.

S-a intamplat mereu, continuu, in fiecare zi, timp de trei sau patru luni. Au existat momente in care, in toiul noptii, fugeam cu el la spital.

Eu si sotia mea faceam nopti albe, pentru ca toate crizele se declansau noaptea. Il asezam in pat si nu puteam dormi, pentru ca nu stiam ce avea sa se intample, asa ca stateam si il vegheam", a povestit fotbalistul.

Wilshere si-a inceput cariera la Arsenal, la 16 ani, si a fost una dintre marile sperante ale fotbalului englez.

"Aceste lucruri iti schimba modul de gandire!"

Totusi, odata cu aparitia accidentarilor, el a inceput sa se indoiasca in ceea ce priveste continuarea carierei sale. Problemele legate de fiul sau l-au facut sa se gandeasca sa renunte la fotbal.

"Lucrurile astea te fac sa-ti dai seama ca fotbalul nu inseamna totul. Putini oameni au stiut. Acesta a fost motivul pentru care vorbesc intotdeauna frumos despre Arsene Wenger, pentru ca el mi-a spus sa stau acasa cat trebuie pentru a-mi vindeca fiul.

Din acest motiv recuperarea dupa accidentarea respectiva a durat atat de mult. Oamenii nu-si dau seama. Ei spun imediat dupa ce te accidentezi ca nu mai esti bun, ca nu o sa fii niciodata 100%, dar nu-si dau seama ce se poate intampla in spatele usilor inchise.

In primele patru-cinci luni nici nu voiam sa merg la recuperare. Eram tot timpul in spitale cu fiul meu si nu imi pasa de mine, pentru ca principala mea grija era binele lui. M-am deconectat putin de tot ce insemna lumea exterioara in perioada aia.

Lucrurile astea te fac sa-ti schimbi modul de gandire si sa-ti dai seama ca orice se poate intampla. Da, sunt inca fotbalist si este minunat, insa familia e pe primul plan intotdeauna", a explicat Wilshere.

Jack Wilshere este implicat in activitatea fundatiilor de caritate care se ocupa de oamenii cu epilepsie. Acum, fiul sau este bine, iar fotbalistul spera sa prinda un sezon de exceptie in tricoul lui West Ham.