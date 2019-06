Anunt SOCANT! Managerul unei echipe din Anglia a murit la 49 de ani. Era o legenda a lui Tottenham

Edinburgh a suferit un stop cardiac si nu a mai putut fi salvat de medici. Antrenorul tocmai o promovase pe Orient in liga a 4-a engleza.

Edinburgh a fost saptamana trecuta la finala Champions League de la Madrid, dar imediat dupa revenirea in Anglia a ajuns la spital. Managerul era casatorit si avea doi copii.

"Suntem complet devastati de aceasta tragedie. Toate gandurile si dragostea noastra merg spre familia Edinburgh. Succesul pe care Justin l-a adus clubului nostru a fost fantastic. Mai mult, impactul pe care spiritul sau de invingator l-a avut asupra noastra ne arata ce personalitate extraordinara a avut Justin", a spus presedintele lui Orient, Nigel Travis.

Edinburgh e o legenda a lui Tottenham Hotspur, pentru care a jucat mai mult de 200 de meciuri intre 1990 si 2000. A fost numit antrenor al lui Leyton Orient pe 29 noiembrie 2017.

It is with profound and utmost sadness that Leyton Orient announces its manager Justin Edinburgh has passed away.#LOFC #OnlyOneOrient