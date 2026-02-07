Radu Drăgușin (23 de ani) va încheia acest sezon, la Tottenham. Iată o veste bună, după un 2025 pierdut, aproape integral, de internaționalul român.

Problema e că revenirea lui Radu coincide cu o criză tot mai acută pentru londonezi. Mai ales în Premier League. Aici, The Spurs n-a mai bătut pe nimeni de pe... 28 decembrie! Atunci, în partida care a marcat revenirea lui Drăgușin pe teren, Crystal Palace – Tottenham (0-1), londonezii au luat toate punctele.

Ce a urmat? O serie de neargă, ajunsă acum la șapte meciuri fără victorie! În acest interval, Tottenham a înregistat patru egaluri și trei înfrângeri. Iar ultimul eșec a venit, astăzi: Manchester United – Tottenham, scor 2-0.

Radu Drăgușin, în nota echipei

Radu Drăgușin a fost aruncat în luptă, în minutul 32 al meciului de pe „Teatrul Viselor“. Din păcate, a avut partea sa de vină, la golul de 2-0, după cum Sport.ro a arătat aici.

La final, Drăgușin a fost notat cu 6,3 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost tot de 6,3, la Tottenham. Iată cifrele românului, în minutele petrecute pe teren:

*Acuratețea paselor: 18 din 20 (90%)

*Atingeri ale balonului: 29

*Atingeri ale balonului în careul advers: 0

*Dribblinguri reușite: 0

*Dueluri în care a fost implicat: 2