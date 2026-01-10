Radu Drăgușin (23 de ani) se apropie de finalul aventurii sale, la Tottenham. Rămânerea sa pe banca de rezerve, inculsiv în această seară, în meciul de cupă cu Aston Villa, fix asta demonstrează.

De acum, singura întrebare e unde va ajunge Drăgușin? Pentru că de serviciile sale s-au interesat Juventus, Inter, Fiorentina și AS Roma. Ce-i drept, primele două variante au rămas la nivel de speculații. Pista Fiorentina s-a închis din cauza faptului că echipa e la retrogradare și, în plus, l-ar fi pus pe Radu într-o situație neplăcută din punct de vedere financiar.

Așadar, după cum Sport.ro a anunțat aici, AS Roma a luat prim-planul, în tentativa de a obține semnătura jucătorului român. Surpriză însă! Potrivit surselor din Italia, romapress.net și planetaroma.net, Leipzig (locul 3 în Bundesliga) a început să facă un „pressing“, pe ultima sută de metri, pentru transferul lui Drăgușin!

Drăgușin, decizia e luată: vrea la AS Roma

Sursele citate au notat că, în ciuda variantei Leipzig din Germania, Drăgușin vrea să revină în Serie A, unde a avut perioade bune, atât la Juventus, cât și la Genoa.

„În ciuda interesului venit din Germania, Roma rămâne destinația cea mai atractivă pentru jucător. De altfel, el și-a manifestat decizia de a reveni în Italia. Iar contactele, între Tottenham și AS Roma, sunt în derulare. Negocierile trebuie să mai lămurească niște detalii financiare. Dar dorința mare a celor de la Roma, dar și nerăbdarea jucătorului de a semna fac ca acest transfer să fie aproape de final“, a scris romapress.net.

„Prioritatea lui Drăgușin e să se întoarcă în Italia. Un campionat pe care îl cunoaște și unde deja a impresionat. În acest context, Roma pare a fi în prim-plan pentru a obține semnătura jucătorului. Atât din motive sportive, cât și financiare. Proiectul de la AS Roma și perspectiva de a juca, în mod constant aici, vor cântări decisiv în decizia lui Drăgușin. E clar că opțiunea din Serie A e cea principală pentru el și nu cea din Bundesliga“, a precizat și planetaroma.net.

