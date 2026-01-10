Cu Radu Drăgușin pe bancă, Spurs a pierdut cu 1-2 în fața celor de la Aston Villa și a părăsit competiția încă din runda a treia.

BBC: ”Nu face decât să sporească presiunea asupra lui Frank, aflat în dificultate!”

Finalul de meci a fost incendiar, iar între cele două tabere s-a format un meleu, în care s-a implicat și Radu Drăgușin. Totul a început de la o ceartă dintre Joao Palhinha și Morgan Rogers.

Editorialistul BBC Phil McNulty, unul dintre jurnaliștii specializați pe Tottenham, a vorbit despre înfrângerea suferită de Spurs și de conflictul iscat la finalul meciului între cele două tabere.

McNulty vorbește despre o criză la Tottenham, una din care Thomas Frank nu pare a fi capabil să scoată echipa, iar eșecul din Cupa Angliei ridică și mai multe probleme. McNulty spune că suporterii au început să își piardă răbdarea cu tehnicianul danez, iar postul lui Thomas Frank este în pericol.

”Atmosfera avea potențialul de a deveni din ce în ce mai toxică, având în vedere starea de spirit din jurul stadionului Tottenham Hotspur, însă echipa lui Frank a oferit măcar un strop de speranță prin creșterea ritmului și prin faptul că a pus probleme lui Villa după pauză.

În cele din urmă, însă, modul în care au fost măturați de Villa în faza de început a meciului a făcut imposibilă revenirea, iar Spurs, alături de Frank, au suferit o nouă înfrângere dureroasă.

Partida s-a încheiat în haos, ambele echipe fiind implicate într-o altercație și fiind nevoie să fie separate. După ce lucrurile se vor liniști, Spurs vor reflecta asupra unei eliminări dezamăgitoare timpurii din FA Cup, prima la acest nivel de la înfrângerea cu Arsenal din sezonul 2013-2014, care nu face decât să sporească presiunea asupra lui Frank, aflat în dificultate.

A fost o nouă zi de suferință pentru Frank și pentru suporterii care par să aibă foarte puțină încredere în capacitatea antrenorului principal de a redresa situația echipei”, a scris editorialistul BBC, Phil McNulty.

