Burnley a primit vizita lui Tottenham sâmbătă după-amiază în etapa #23 din eșalonul de elită al Angliei. Cele două echipe s-au confruntat pe stadionul ”Turf Moor”.



Reacția lui Radu Drăgușin după ce a jucat un singur minut în Burnley - Tottenham



Thomas Frank, ”principalul” de la Tottenham, l-a introdus pe suprafața de teren pe Radu Drăgușin în minutul 90+5 al meciului, în locul lui Cristian Romero.



O singură atingere a bifat Drăgușin înainte ca ”centralul” Bankes să fluiere finalul partidei



După meci, Radu Drăgușin a scris un mesaj pe rețelele social media: ”Un minut sau 90 de minute... Același angajament, la fel de concentrat”, a scris Radu Drăguș pe rețelele social media.



EXCLUSIV Ce l-a sfătuit fostul fotbalist din Premier League pe Radu Drăgușin, după ce a jucat doar un minut pentru Tottenham



Costel Pantilimon, fost jucător în Premier League, unde a evoluat pentru Manchester City, l-a simțit supărat pe Radu Drăgușin pentru că a jucat doar un minut în partida cu Burnley.



Cu toate acestea, fostul portar român l-a sfătuit să rămână la Tottenham și apoi a explicat motivul pentru care consideră că acesta ar fi alegerea corectă.



„Vrei, nu vrei, ai avut o accidentare destul de lungă, ceea ce te dă în spate foarte mult. Se vede că este matur în gândire, chiar dacă este la o vârstă foarte fragedă, un jucător educat, dar nu s-a întâlnit cu astfel de situații pe parcursul carierei lui. Sper să aibă răbdare, l-am văzut puțin supărat pentru că a intrat doar un minut.



Eu sper ca el să rămână, să fie dispus la a asimila și stresul și supărarea pe care le are în momentul de față.



Se vede clar că nu are loc unde să joace, dar eu unul aș vrea ca el să rămână acolo, pentru că sunt convins că unul dintre cei doi fundași centrali o să plece, cu siguranță. Trebuie să muncească în continuare și să arate când are ocazia că este încă acolo”, a spus Costel Pantilimon în exclusivitate la Play on Sport pe VOYO.

