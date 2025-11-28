Vezi oferta completă pentru etapa de Premier League!

Chelsea vrea să rescrie istoria

Chelsea intră în derby cu moralul ridicat, după un entuziasmant 3-0 împotriva Barcelonei în Champions League. Enzo Maresca pare să fi găsit în sfârșit ritmul perfect al unui grup care începe să joace cu personalitate și curaj. Dar acum adevărata provocare este spargerea unui blestem statistic greu de ignorat.

Arsenal a fost, de-a lungul timpului, o adevărată enigmă pentru „albaștri” atunci când se află în postura de lideri. De fiecare dată când „tunarii” au vizitat Stamford Bridge de pe primul loc au plecat victorioși. Iar dacă adăugăm faptul că Chelsea are o singură victorie în ultimele 11 meciuri directe din Premier League, scenariul devine și mai sumbru.

Totuși, există motive de speranță. Pedro Neto, în mare formă, pare să fie arma principală a lui Maresca. Cu trei goluri și două pase decisive în ultimele cinci apariții în campionat, portughezul a atins deja borna de 50 de contribuții în Premier League.

Continuă sezonul de vis al lui Arteta?

De partea cealaltă, Arsenal vine cu un aer de superioritate construit prin consecvență și claritate. Victoria cu 3-1 în fața lui Bayern a reiterat ideea că „tunarii” nu sunt doar o echipă bună, ci un colos în formare.

Mikel Arteta domină duelurile cu Chelsea, având unul dintre cele mai bun procentaj de victorii dintre toți antrenorii din istoria confruntării. Faptul că a pierdut doar trei din ultimele 40 de derby-uri londoneze spune tot despre cât de disciplinată, matură și periculoasă este echipa sa.

Arsenal nu a mai pierdut pe Stamford Bridge de șase vizite, iar forma actuală nu arată semne de slăbiciune. Dacă rezultatele le sunt favorabile, „tunarii” pot sări la nouă puncte avans, un confort psihologic enorm într-o luptă pentru titlu care, an de an, se joacă până la final.

