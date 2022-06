Darwin Nunez va doborî recordul celui mai scump transfer făcut vreodată de Liverpool. Cât vor plăti pe atacantul de 22 de ani

Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că Liverpool și Benfica ar fi ajuns la o înțelegere cu privire la transferul lui Darwin Nunez.

Atacantul de 22 de ani ar urma să devină cel mai scump transfer din istoria clubului, 100 de milioane de euro fiind suma pe care cormoranii sunt dispuși să o plătească pentru starul de la Benfica.

Precedentul record al unui transfer la Liverpool a fost deținut de Virgil Van Dijk pentru care s-a plătit 88 de milioane de euro în 2018 către cei de la Southampton.

More on Darwin Núñez deal. Meeting today morning confirmed, took place in Portugal - Liverpool reached full verbal agreement with Benfica & agents too. ???????????? #LFC

Only medical now pending, to be scheduled next week - once deal is signed. Darwin could fly to England on Monday. pic.twitter.com/lqYr54Mqex