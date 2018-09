Cutremur la Manchester City! Unul dintre cei mai importanti jucatori e gata sa plece: "Mereu mi-am dorit sa joc acolo!" Anuntul facut de BBC

Mijlocasul spaniol al celor de la Manchester City, David Silva, a dezvaluit ca isi va incheia cariera de la Man City in 2020, la un deceniu de la transferul de la Valencia. Silva a castigat 3 titluri pana acum cu City si a jucat in 349 de partide pentru "cetateni".

"La City mai joc 2 sezoane, atatea a mai ramas din contract. Dupa aceea nu stiu. Depinde cum ma simt fizic si mental, cu toate ca mereu am spus ca mi-ar placea sa joc pentru Las Palmas, echipa din orasul meu natal. Dar vom vedea cum vor sta lucrurile peste doi ani" a spus David Silva intr-un interviu pentru BBC.

David Silva a castigat 3 trofee majore si cu nationala Spaniei din care s-a retras dupa Cupa Mondiala. David Silva a trecut printr-o situatie personala foarte dificila la finalul lui 2017 dupa ce fiul sau s-a nascut prematur.

