Oferta COLOSALA pentru cumpararea lui Liverpool! Varul seicului de la Manchester City a pus pe masa 2.2 MILIARDE de euro

Varul seicului care o conduce pe Manchester City, Khaled Bin Zayed Al Nehayan, membru al familiei care guverneaza in Abu Dhabi, a facut o oferta de 2.2 miliarde de euro pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni la FC Liverpool. Ar fi fost cea mai scumpa tranzactie din istoria fotbalului.

Reprezentanti ai celor de la Liverpool au fost instiintati de oferta insa aceasta nici nu a fost luat in calcul de catre Fenway Sports Group, cea care detine Liverpool in acest moment. In ciuda faptului ca a avut loc o intalnire intre Midhat Kidway, directorul conglomeratului de companii detinut de Sheik Khaled, si Tim Werner, presedintele lui Liverpool, oferta a fost respinsa.

Totusi, cei de la Liverpool sunt dispusi sa vanda un pachet minoritar in cadrul clubului, scrie Liverpool Echo. Sheik Khaled este unul dintre cei mai de succes antreprenori din zona Golfului si, cu toate ca nu are o avere similara cu cea a lui Sheik Mansour, dorea sa o cumpere pe Liverpool alaturi de un partner din China ce ar fi detinut un pachet minoritar.