Iti amintesti de Bojinov? Trebuia sa fie noul Stoichkov al bulgarilor si era vanat de toate femeile! Unde a ajuns sa joace acum, dupa ce a trecut pe la Juve si Manchester City

Atacantul bulgar Valeri Bojinov a revenit la un club din tara natala, semnand un contract cu echipa Botev Vratsa pana la finele sezonului, dupa ce a parasit gruparea croata HNK Rijeka.

In varsta de 32 de ani, Bojinov a fost considerat, in 2005, cand s-a transferat de la Lecce la Fiorentina pentru 13 milioane euro, drept unul dintre cei mai promitatori jucatori din Serie A.

El a fost cel mai tanar non-italian care a debutat in prima liga italiana, unde a evoluat din 2002, cand avea 15 ani.

"Ma simt in Vratsa ca si cand as fi in New York. Am 32 de ani, dar inca iubesc fotbalul, este pasiunea mea, cred ca sunt in locul unde trebuia sa fiu", a spus Bojinov.

In cariera sa, Valeri Bojinov a trecut pe la 14 cluburi, printre care Fiorentina, Juventus, Manchester City, Sporting Lisabona, Partizan Belgrad, el evoluand o perioada si in China.

Botev Vratsa, nou promovata in prima liga bulgara de fotbal, este pe locul 10 (din 14) dupa sapte etape disputate.