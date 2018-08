Surpriza URIASA! Unde va juca Yaya Toure dupa ce s-a despartit de Manchester City! S-a intors la fostul club

Yaya Toure este aproape de echipa la care s-a facut remarcat.

Desi parea sa fie la un pas de ramanerea in Anglia, Yaya Toure se intoarce la una dintre fostele sale echipe - Olympiakos, cea pentru care a jucat in 2005 si cu care a castigat dubla inainte sa fie transferat de AS Monaco dupa Cupa Mondiala din 2006.

Yaya Toure va avea un salariu de 2 milioane de euro la noua sa echipa si va juca in grupele Europa League, daca formatia greaca trece de Burnley in play-off. A fost 3-1 pentru Olympiakos pe propriul teren in tur.

Yaya Toure s-a despartit in aceasta vara de Manchester City dupa 8 ani petrecuti la campioana Angliei.