Derby TOTAL in Londra: Chelsea - Arsenal! AICI tot ce trebuie sa stii despre supermeciul de azi

Chelsea - Arsenal e un 'meci' care a inceput acum peste 100 de ani!

Primul duel dintre cele doua rivale londoneze a avut loc in 1907, pe Stamford Bridge, in fata a 65 de mii de fani aflati in tribune. Meciul poate fi considerat un derbi si din prisma trofeelor castigate de cele doua grupari londoneze. Ele sunt cele mai titrate echipe din capitala Angliei. Arsenal conduce in acest top, avand in palmares 43 de trofee, in timp ce echipa lui Abramovic are 23. Chiar daca la capitolul trofee „tunarii” conduc detasat, albastrii sunt singura echipa din Anglia care au reusit sa cucereasca toate cele 3 trofee continentale: Liga Campionilor, Europa League si Cupa Cupelor.



Orgoliile dintre cele doua echipe s-au intesificat dupa ce mai multi jucatori au evoluat pentru ambele cluburi. Pe parcursul anilor, 28 de jucatori au imbracat atat culorile lui Arsenal, cat si cele ale rivalei din centrul Londrei. Cele mai importante nume care au evoluat pentre ambele cluburi sunt: Emannuel Petit ( 118 meciuri si 11 goluri pentru Arsenal; 55 meciuri si 2 goluri pentre Chelsea), Nicolas Anelka (90 de meciuri si 28 de goluri pentru Arsenal; 184 de meciuri si 59 de goluri pentru Chelsea), Ashley Cole (228 de meciuri si 9 goluri pentru Arsenal; 338 de meciuri si 7 goluri pentru Chelsea), Cesc Fabragas (303 meciuri si 57 de goluri pentru Arsenal; 162 meciuri si 20 de goluri pentru Chelsea), Petr Cech (494 de meciuri pentru Chelsea; 103 meciuri pentru Arsenal).

Meciul este si un derbi intre doi fosti lideri ai celor doua cluburi ajunsi antrenori . Spaniolul Arteta a ajuns banca "tunarilor" in luna decembrie a anului trecut si deja se afla la cel de-al doilea meci contra lui Chelsea. Inainte sa semneze cu Asenal, Arteta a fost jucator pe Emirates. Spaniolul a ajuns la club in 2011 de la Everton, iar in tricoul lui Arsenal a bifat 150 de meciuri si a punctat de 16 ori. El s-a aflat in teren atat in victoria lui Arsenal contra lui Chelsea cu 5-3, din 2011, cat si la infrangerea usturatoare cu 6-0 din 2014.

In tabara lui Chelsea, manager este fostul jucator legendar Frank Lampard, care a adunat pentru club impresionantele cifre de 648 de meciuri jucate, 210 goluri marcate si 150 de pase decisive. Pe langa realizarile din teren superioare lui Arteta, Lampard are avantajul victoriei din tur, dar si mai multa experienta pe postul de antrenor principal. Inainte sa ajunga la Chelsea, in vara lui 2019, englezul o antrenasase pe Derby Conty, cu care a fost foarte aproape sa promoveze in Premier League.

Lampard si Arteta sunt cei mai tineri manageri din Premier League. Englezul are 41 de ani in timp ce spaniolul are 37. Varsta lor adunata este doar cu 7 ani mai mare decat a lui Roy Hodgson, antrenorul lui Crystal Palace, care a ajuns la varsta de 71 de ani.

Jucatorul cu cele mai multe reusite in derbi-ul londonez este fostul atacant al lui Chelsea, Didier Drogba. El a punctat de 13 ori in 15 meciuri

In prezent cele doua cluburi se afla in reconstructie. Lampard incearca sa cladeasca noua Chelsea cu jucatori tineri din academie, dupa plecarea lui Eden Hazard si interdictia la tranferuri care doar ce a expirat in aceasta iarna. Arteta l-a inlocuit la Arsenal pe un alt spaniol, Unai Emery, si incerca sa recreeze spiritul Arsenal.

"Tunarii" se afla pe locul 10 in campionat in timp ce Chelsea se afla pe locul 4 si lupta in continuare pentru un loc care duce in Champions League. Ramane de vazut daca tehnicianul lui Arsenal isi va lua revansa sau daca pustii lui Lampard vor triumfa din nou. Chelsea - Arsenal se joaca de la 22:15.