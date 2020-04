Curg ofertele pentru Planic! Planurile lui Fenerbahce de a-l transfera pe fundasul FCSB pot fi date peste cap

Bogdan Planic este pe lista de transferuri a lui Gigi Becali.

Turcii de la Fenerbahce si-au exprimat interesul de a-l cumpara pe Planic de la FCSB, conform presei din Turcia. Jucatorul este unul dintre cei bagati in somaj tehnic de Gigi Becali, motiv pentru care acum doreste sa plece.

Totusi, Fenerbahce nu este singura echipa interesata de fundasul sarb, iar pe lista au aparut FC Ural si Eintracht Frankfurt. "O veste proasta a ajuns la urechile sefilor de la Fenerbahce, care lucreaza in continuare la transferul lui Bogdan Planic. Sarbul celor de la FCSB, despre care s-ar fi pretins ca ar fi fost luat de CS U Craiova, se mai afla pe lista celor de la FC Ural, dar si a nemtilor de la Eintracht Frankfurt.", a scris fanatik.com.

Gigi Becali a spus ca cere 500 de mii de euro pe fundas, insa nimeni pana acum nu i-a oferit aceasta suma. Patronul a asigurat ca Planic se afla sub contract pana in 2021 si nu il va pierde gratis.

"Mi-a demonstrat ca nu are caracter, iar mie mi s-a parut un jucator problematic inca de cand am semnat contractul cu el. Sa fie sanatos, dar adio postul de titular la FCSB.", a spus Becali despre Planic in urma cu cateva zile.

Bogdan Planic a venit la FCSB in 2017 si a strans 50 de meciuri pentru ros albastri. In prezent este cotat la 1,8 milioane de euro, dar Becali accepta mai putin pentru a scapa de el.