Transferul lui Ederson în Arabia Saudită a picat!

Ederson se află la Manchester City din iulie 2017. Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, portarul mai are contract cu ”cetățenii” până în iunie 2026.

În ultimul timp s-a tot vorbit despre plecarea lui Ederson de la Manchester City, portar de bază în angrenajul lui Pep Guardiola. Goalkeeperul era dat ca transfer în țările arabe la Al Ittihad.

Doar că jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media că nu mai există nicio șansă ca Ederson să ajungă la Ittihad.

Italianul a sugerat pe Twitter/X faptul că arabii l-au adus deja la club pe Predrag Rajkovic, astfel că au căzut negocierile cu Ederson.

????⛔️ Deal off for Ederson to Al Ittihad from Man City, no chances to advance as expected!

Al Ittihad have just signed all documents for Predrag Rajkovic to join the club as new goalkeeper from Mallorca.

Transfer fee: €11m package. ????⚫️ pic.twitter.com/6bAQxUO0sT