Ederson a rupt tăcerea după ce s-a scris despre plecarea sa de la Manchester City

Portarul brazilian se află la Manchester City din iulie 2017. Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Ederson (30 de ani) ar mai avea contract cu echipa de pe ”Etihad” până la finele stagiunii 2025/26.

Despre plecarea sa de la campioana Angliei, Ederson a vorbit sincer și a ținut să puncteze faptul că nimic nu s-a decis încă și că s-a bucurat enorm de declarațiile antrenorului Pep Guardiola, care a spus că îl vrea în continuare la club.

”Nimic nu e decis încă. Sunt fericit că Pep vrea să rămân. E un geniu. Sunt fericit aici. Sunt calm. Orice s-ar întâmplă e în mâinile lui Dumnezeu, el știe calea cea dreaptă”, a spus Ederson, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????? Éderson on potential move to Saudi: “Nothing is decided. I’m happy to hear that Pep wants me to stay, it’s gratifying, he’s a genius… I’m happy here”.

