Liverpool a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut joi seara, pe ”Anfield” în compania lui Leeds United, în etapa a 19-a din Premier League.
Rezumatul meciului Liverpool - Leeds 0-0
Într-un alt meci, Crystal Palace şi Fulham au remizat, scor 1-1.
Gazdele au deschis scorul prin golgheterul Jean-Philippe Mateta, în minutul 39.
Însă Fulham a dat lovitura în minutul 80, după reușita lui Tom Cairney (foto), și a plecat astfel cu un punct de pe ”Selhurst Park”.
Rezumatul meciului Crystal Palace - Fulham 1-1
