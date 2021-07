Asta este gafa care face inconjurul lumii! Gol de amatori incasat de portarul lui Arsenal in ultimul amical 

Arsenal a jucat cu Hibernian un meci amical si a pierdut, 2-1.

'Tunarii' au pierdut cu Hibernian in primul meci amical din pre-sezon, dupa ce tanarul portarr Arthur Okonkowo a facut o gafa imensa, care a costat-o pe Arsenal.

Fotbalistul de 19 ani a iesit din poarta neinspirat, iar in momentul in care un coechipier i-a pasat inapoi, nu a reusit sa loveasca balonul, iar un jucator advers a profitat si a trimis balonul in poarta goala, cand scorul era deja 1-0 pentru Hibernian.

Singurul gol al 'tunarilor' a fost inscris de Smith Rowe, cu zece minute inainte de finalul meciului.

