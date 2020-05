RAZBOI pe Coutinho! Barca nu-l vrea, Bayern nu-l transfera! Cele 4 cluburi care se bat sa-l aduca

Philippe Coutinho nu-si gaseste locul la Bayern, dar, desi in prezent este indisponibil din cauza unei interventii chirurgicale la glezna, se pare ca 4 echipe din Anglia sunt interesate sa-l transfere.

In ciuda faptului ca brazilianul nu s-a ridicat la inaltimea asteptarilor nici in Spania, nici in Germania, presa internationala scrie ca Chelsea, Manchester United, Leicester si Newcastle s-au interesat de o posibila mutare a lui Coutinho in aceasta vara.

Fotbalistul in varsta de 27 de ani este imprumutat de Bayern de la Barcelona, dar supercampionii Germaniei nu sunt dispusi sa plateasca 100 de milioane de lire pentru el. Potrivit Mundo Deportivo, Barça isi doreste sa-l vanda pe Coutinho pana pe 30 iunie, iar jucatorul vrea sa revina in Premier League.

Jurnalistii spanioli presupun ca Chelsea este destinatia preferata de Coutinho, desi nu exclud nici o mutare la Leicester, care ar insemna reintalnirea cu fostul antrenor al lui Liverpool, Brendan Rodgers.