Interesul lui West Ham United pentru atacantul norvegian Jorgen Strand Larsen s-a "răcit" după ce Wolverhampton a cerut 40 de milioane de lire sterline pentru jucătorul de 25 de ani, scrie BBC.

"Ciocănarii" doresc să consolideze lotul lui Nuno Espirito Santo cu jucători ofensivi, iar Larsen era în fruntea listei de transferuri.

Jorgen Strand Larsen rămâne momentan la Wolverhampton Wanderers



Cu toate acestea, West Ham United consideră că preţul pe care Wolves îl doresc pentru Strand Larsen, care a semnat un nou contract până în 2030 abia în septembrie, este prea mare.

Aceştia caută acum alternative, deşi nu este exclusă o contraofertă.

"Vom lua decizia corectă cu fiecare potenţial transfer. Doar timpul va decide.

Va fi o decizie a clubului şi sunt sigur că vor exista schimbări, pentru că vrem să avem un impact în cursul lunii", a spus Rob Edwards, antrenorul lui Wolves, citat de Agerpres.



