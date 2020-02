ULTIMA ORA | Zidane a zburat in Franta chiar inainte de meciul cu City! I-a dat unda verde lui Perez sa negocieze pentru un mijlocas! Ce bomba de 45 de milioane de euro pregateste Real

Ce jucator poate veni pe Bernabeu.

Real Madrid a pierdut pe teren propriu, scor 1-2 in fata celor de la Manchester City, meci contand pentru mansa tur a optimilor din Champions League. Isco a deschis scorul pentru trupa lui Zidane in minutul 60, dupa care City a intors rezultatul prin golurile marcate de Gabriel Jesus in minutul 78 si De Bruyne din penalty in minutul 83.

Potrivit presei din Spania, Zidane si-l doreste cu orice pret pe mijlocasul celor de la Rennes, Eduardo Camavaniga (17 ani), astfel ca inainte de meciul cu City, s-a urcat in avion si a mers direct in Franta pentru a vorbi personal cu fotbalistul. Manchester City, Manchester United, PSG, Chelsea, Barcelona si Arsenal sunt interesate de asemenea de serviciile mijlocasului, fiind considerat de multi cel mai bun produs al francezilor din ultimii ani. Presa spaniola mai spune ca insistenta lui Zidane de a-l avea sub comanda sa, l-a convins imediat pe Camavaniga sa vina. Zidane s-a intalnit cu Perez si i-a transmis acestuia ca poate sa porneasca negocierile cu Rennes. Francezii cer 60 de milioane de euro in schimbul acestuia, in schimb ce Real e dispusa sa acorde 45 de milioane de euro.

35 de milioane de euro este cota lui Camvaniga in acest moment pe transfermarkt, desi acesta are doar 17 ani.