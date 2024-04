Jucătorul lui Manchester City a fost direct: ”Real Madrid mă vrea? Ei bine, n-o să mint”

Fosta campioană a Europei este mare favorită pentru a obține semnătura lui Kylian Mbappe (25 de ani), al cărui contract cu PSG se va termina la începutul acestui sezon. În plus, Florentino Perez și Carlo Ancelotti au pus și ochii și pe Alphonso Davies de la Bayern Munchen, dar asta nu e tot.

Pe lista grupării de pe ”Santiago Bernabeu” ar fi și Yan Couto (21 de ani), fotbalistul de bandă dreaptă de la Girona, revelația sezonului din La Liga.

Brazilianul cu cetățenie portugheză este împrumutat de Manchester City la Girona până la finalul sezonului, dar ia în calcul un transfer la cea mai titrată echipă din Europa, dacă aceștia vor face o ofertă pentru el.

”Real Madrid mă vrea. Ei bine, va fi o opțiune dacă sunt interesați... n-o să mint. Sunt jucătorul lui Manchester City, am contract acolo și visul meu e să joc pentru City”, a spus Couto, pentru Catalunya Radio, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

???????????? Yan Couto: “Real Madrid want me? Well, it would be an option if they are interested… I’m not going to lie!”.

“I’m a Man City player, I have a contract there and it’s my dream to play for City”, told Catalunya Radio. pic.twitter.com/Tkqf054uGh