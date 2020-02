FABULOS | Fanii si-au batut joc de Sergio Ramos dupa ce a luat cartonas rosu in meciul cu City! Ce fotografie a aparut imediat pe retelele de socializare

Fanii au inceput sa rada de Sergio Ramos.

Real Madrid a pierdut pe teren propriu, scor 1-2 in fata celor de la Manchester City, meci contand pentru mansa tur a optimilor din Champions League. Isco a deschis scorul pentru trupa lui Zidane in minutul 60, dupa care City a intors rezultatul prin golurile marcate de Gabriel Jesus in minutul 78 si De Bruyne din penalty in minutul 83. In minutul 86 al partidei, Sergio Ramos a vazut cartonasul rosu dupa ce l-a faultat pe Gabriel Jesus din postura de ultim aparator.

Dupa acest gest al lui Ramos, fanii au reactionat imediat pe retelele de socializare si au postat o poza cu acesta imbracat in magician, avand in mana un pachet de cartonase galbene si rosii.